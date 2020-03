Afinal não é oficial. UEFA volta atrás e Euro’2020 pode mudar de nome

21/03/2020 00:05 - Modificado em 21/03/2020 00:05

Organismo que rege o futebol europeu afirma ter havido um erro.

Afinal, o Euro’2020 pode mesmo mudar de nome devido ao adiamento da maior prova de seleções europeias. A UEFA tinha confirmado, esta sexta-feira, que o torneio não iria sofrer alterações no nome, mas horas mais tarde voltou atrás e diz ter havido um erro.

“Um pedido de desculpas pelo nosso erro. Para sermos claros: nenhuma decisão foi tomada em relação a alteração do nome do Euro que foi adiado para 2021. O tweet anterior foi enviado por erro”, pode ler-se no Twitter da UEFA.

Ora assim sendo, fica invalidada a decisão de manter o nome de Euro’2020 e aguarde-se por uma decisão definitiva por parte da UEFA, num dia em que o organismo que rege o futebol europeu instalou a confusão.