S. Vicente: PJ detém homem suspeito da prática de crimes de VBG e agressão sexual à sua antiga companheira

20/03/2020 23:56 - Modificado em 20/03/2020 23:56

A Polícia Judiciária (PJ) informa que deteve esta sexta-feira, 20, na localidade de Ribeirinha, em São Vicente, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 30 anos, suspeito da prática de dois crimes de VBG, em concurso real com um crime de agressão sexual com penetração, cometidos contra a sua ex-companheira, com quem residia na mesma habitação.

Conforme a PJ, o detido será presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.