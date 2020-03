São Nicolau: Prisão Preventiva para suspeito de homicídio

20/03/2020 23:45 - Modificado em 20/03/2020 23:45

O Tribunal Comarca de São Nicolau colocou em prisão preventiva mais um dos suspeitos de co-autoria da prática de um crime de homicídio, ocorrido na madrugada do dia 08 de março, na localidade de Varja, no concelho de Tarrafal de São Nicolau.

De acordo com a Polícia Judiciária, o agora detido e um dos suposto autores da morte de um outro jovem ocorrido no passado dia 08 de Março, trata-se de um indivíduo do sexo masculino, de 21 anos, residente em Tarrafal de São Nicolau.

O detido foi presente, no tempo legal, às autoridades para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva.