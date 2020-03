Procura de álcool em gel origina grandes filas nas farmácias do Mindelo

20/03/2020 23:10 - Modificado em 20/03/2020 23:10

A procura de álcool em gel nas farmácias e supermercados fez com que o produto se esgotasse rapidamente no Mindelo, isto após o primeiro caso confirmado de infeção pelo novo coronavírus no país. Em muitas farmácias localizadas no centro da cidade o “stock” esgotou ainda na manhã desta sexta-feira.

Conforme o NN pôde constatar junto de algumas farmácias da ilha, a procura de álcool em gel, máscaras e luvas aumentou substancialmente após o anúncio do primeiro caso positivo do novo coronavírus, caso esse ocorrido na ilha da Boa Vista. Uma situação que despoletou uma corrida às farmácias do Mindelo, verificando-se a rutura de “stock” ainda na manhã desta sexta-feira. Um segundo lote que chegou no início da tarde do mesmo dia também não demorou muito tempo a esgotar.

Devido a procura excessiva destes produtos, alguns estabelecimentos optaram por limitar a sua venda.

Junto à porta de uma dessas farmácias encontramos Maria Luísa, que vincou “vivemos dias de muita incerteza e o melhor é precaver. Consegui comprar dois frascos de álcool que vão servir para desinfetar as mãos, o que é muito bom segundo me foi dito” ressalva.

Já Conceição Lopes, frisou que existe muita preocupação neste momento e que o melhor será prevenir, pois não se sabe se em São Vicente poderá haver casos de infetados que ainda não foram detetados.

Quem compartilha da mesma opinião é José Nascimento, que se mostrou preocupado com o cenário que se vive no país. “Não sabemos como agir em situações deste género, pois é a primeira vez que isso nos acontece. Estou muito preocupado com tudo o que se está a passar no país e no mundo” elucida.