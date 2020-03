Oficial: Euro’2020 vai ser disputado em 2021 mas não muda de nome

20/03/2020 16:29 - Modificado em 20/03/2020 16:29

Confirmação dada pela UEFA.

A UEFA confirmou, esta sexta-feira, que o Euro’2020 não vai mudar de nome, embora tenha sido adiado para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus.

“Confirmado. Embora esteja agendado provisoriamente para ser jogado entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, o Euro’2020 será conhecido por UEFA EURO 2020”, pode ler-se na curta nota emitida pela UEFA nas redes sociais.

Depois de anunciar, na passada terça-feira, o adiamento do Campeonato Europeu de seleções para o próximo ano, esperava-se uma alteração ao nome do torneio, com a atualização do ano, mas tal não vai acontecer.

Recorde-se que o atual campeão europeu é Portugal. A seleção nacional conquistou o torneio em 2016, disputado em França, e vai, assim, continuar dono do título por mais um ano.