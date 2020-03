Covid-19: Caso suspeito em São Vicente deu negativo

20/03/2020 16:22 - Modificado em 20/03/2020 16:22

O caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus em São Vicente, que estava em isolamento no Hospital Baptista de Sousa, deu resultado negativo, conforme pôde apurar o NN.

Até ao momento este era o único caso dos últimos seis que surgiram que ainda não tinha sido divulgado o resultado, que agora se confirma ser negativo. Trata-se de um indivíduo do sexo masculino, de 32 anos.

Para já Cabo Verde continua com um único caso positivo já confirmado, o que levou as autoridades a isolarem a ilha da Boa Vista onde, recorde-se, um turista de nacionalidade inglesa foi diagnosticado com a Covid-19.