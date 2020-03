Ilha da Boa Vista em quarentena até 4 de abril e Cabo Verde passa à fase de perigo iminente

O primeiro-ministro anunciou que a ilha da Boa Vista vai ficar de quarentena até 04 de abril, após o primeiro caso de coronavírus detetado num cidadão de nacionalidade inglesa.

Em consequência desta medida não haverá nem embarques, nem desembarques na ilha. Devido ao primeiro caso confirmado de COVID 19 em Cabo Verde, na noite de quinta-feira, de um cidadão de nacionalidade inglesa, de 62 anos, que se encontra internado no Centro de Saúde da Boa Vista, com um quadro clínico estável, o Plano de Contingência passou para a fase de Perigo Iminente.

A informação foi dada pelo ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, que também anunciou que “toda a capacidade de resposta esta sendo adaptada a esta nova fase”, com o reforço das medidas já implementadas e a adoção de novas medidas”. O governante anunciou que vai haver reforço da equipa de saúde na Boa Vista, incluindo médicos, enfermeiros e outros, para além do reforço de materiais, e que equipamento de proteção individual deverão seguir ainda hoje para a ilha.

Declarou ainda que vai ser ampliada a capacidade de isolamento dos casos suspeitos e da capacidade de resposta.