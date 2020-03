São Vicente: Centro da cidade regista movimento pouco habitual

20/03/2020 01:54 - Modificado em 20/03/2020 01:54

Tendo por base as restrições impostas pelo Governo, na sequência da prevenção ao coronavírus, o centro da cidade do Mindelo, tem registado por estes dias um decréscimo do movimento de pessoas tanto nas ruas como nos estabelecimentos comerciais.

Numa ronda feita pela cidade e nos principais pontos outrora frequentados principalmente por turistas, o cenário neste momento é desolador, podendo denominar o mesmo, de acordo com uma fonte abordada por este online, de uma cidade a beira de estar “completamente às moscas”.

Suzana Delgado, em entrevista ao NN, afirma que as proprietárias de lojas, bem como outros serviços, estão preocupados com o impacto que o novo coronavírus (Covid-19) vai ter na economia e pedem ao Governo que adote novas medidas de apoio para o setor do comércio e restauração.

É que nos restaurantes, bares, cafés, esplanadas, onde há bem pouco tempo o movimento de clientes, principalmente de turistas, era bastante, pode-se ver agora espaços completamente vazios.

O certo é que esta situação estende-se a todos os pontos da cidade do Mindelo, onde o novo horário imposto pelo Governo, ou seja, o encerramento dos restaurantes, bares, cafés, e esplanadas até às 21 horas, certamente a situação será doravante mais desoladora.

EC/AF