Cidadão inglês é o primeiro caso de Covid-19 registado em Cabo Verde

20/03/2020 01:31 - Modificado em 20/03/2020 01:31

O primeiro caso de Covid-19 em Cabo Verde foi registado esta quinta-feira, na ilha da Boa Vista. Trata-se de um cidadão de nacionalidade inglesa de 62 anos de idade, que chegou à ilha da Boa Vista no dia 09 de Março e, no dia 16, começou a apresentar um quadro respiratório com tosse e febre.

Num comunicado divulgado há momentos (23:30 de 19 de Março), o ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, informou que “o paciente encontra-se clinicamente estável e a receber todos os cuidados necessários para evitar novos contágios e promover a sua total recuperação”.

“O Governo de Cabo Verde quer garantir aos cabo-verdianos que todas as medidas de gestão deste novo momento, em que Cabo Verde tem confirmado um caso positivo, foram activadas”, diz o comunicado emitido pelo gabinete de Arlindo do Rosário.

O ministro da Saúde diz contar com o empenho dos profissionais da área, das autoridades nacionais, dos parceiros internacionais, das entidades religiosas, das pessoas, das famílias, das empresas, da sociedade civil e de todos cabo-verdianos para vencer “este enorme desafio”.

Arlindo do Rosário espera poder contar com o cabal cumprimento por parte dos cidadãos e das instituições para “travar a propagação do [novo] coronavírus nas nossas ilhas” e promete tudo fazer “para proteger o nosso País”.

Nesse comunicado, Arlindo do Rosário informa, ainda, que os testes aos casos suspeitos de Santiago (2), do Sal (2) e de Santo Antão (1), deram resultado negativo.

Inforpress