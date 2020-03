Hotéis de Santa Maria vão avançar com a suspensão da atividade a partir de 2 de abril

20/03/2020 01:07 - Modificado em 20/03/2020 01:07

Quase todos os hotéis de Santa Maria, ilha do Sal, decidiram suspender as suas atividades a partir do dia 2 de abril. O NN sabe que as direções dos hotéis vão emitir comunicados a explicar a decisão que tomarem.

Conforme este online tinha noticiado esses hotéis ponderavam suspender as atividades por um período de três meses, isto devido aos impactos resultantes da crise originada pelo novo coronavírus que resultou no encerramento das fronteiras de Cabo Verde e com a limitação e proibição de voos de diversos países, em particular da UE”.

A decisão passa por suspender todos os contratos de trabalho a prazo e dar por terminado os que cessam no fim deste mês. Em relação aos trabalhadores efetivos, decorrem negociações para um consenso sobre a percentagem que será paga enquanto estiverem em casa.

A Lei Laboral determina que seja pago 50% do salário, mas alguns hotéis estão a tentar baixar para 30 ou 40 %. Sabemos que esta fórmula pode variar de gestão para gestão, mas o ponto comum passa por encerrar as unidades por três meses.

Já não há nada que possa parar a falta das receitas, visto que os hotéis estão a ficar vazios. Alguns hotéis, ainda hoje, tinham uma taxa de ocupação de 20 % , mas isso devido a cidadãos que esperam o repatriamento. A equação é simples e atroz: sem clientes, não há receitas, sem receitas não há trabalho a não ser que o governo intervenha.