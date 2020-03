São Vicente: Pombas Brancas fecha, Foya e Don Paco aguentam até abril

20/03/2020 00:50 - Modificado em 20/03/2020 00:50

Foya Branca

Em São Vicente os gestores dos hotéis contactados fazem as mesmas contas que os colegas da ilha do Sal e chegam à mesma conclusão simples e atroz: sem clientes, não há receitas, sem receitas não há trabalho a não ser que o governo intervenha.

O Grupo FlagWorld, que gere os Hotéis Foya Branca e Mindel FlagHotel (Pombas Brancas) decidiu suspender, de imediato, as atividades deste último hotel, mantendo a trabalhar apenas os funcionários que garantem a segurança. O Foya Branca vai se manter em funcionamento ate o mês de abril, mas dependendo do resultado dos contactos que iniciou com o governo e outras instituições. O Hotel apresenta, no momento, uma taxa de ocupação quase normal, pois hospeda muitos cidadãos da UE que esperam o repatriamento .

DON PACO

O diretor deste hotel situado no centro da cidade reconhece que “a situação neste momento é bastante complicada. Parceiros que são as agências estão a cancelar todas as reservas”. E antevê-se problemas de tesouraria, mas garante que os salários deste mês estão garantidos. Diz que se a situação não melhorar ate ao final do mês de abril será difícil manter a unidade a funcionar como vinha acontecendo até agora.

Esta marcada para hoje uma reunião com os funcionários para explicar a situação pela qual a unidade atravessa.

APARTHOTEL AVENIDA

O gerente do Aparthotel Avenida considera que a “situação é delicada, mas neste momento não se pondera fechar as portas”. Embora diga que os salários estão garantidos até fim de mês mas, que depois se a situação se mantiver o fechamento das portas poderá ser a solução. Salienta contudo a salvaguardando os interesses dos nossos funcionários. Considera que férias coletivas pode ser uma solução para ganhar mais a um mês .

Apesar das tentativas não conseguimos falar como os gestores do Mindel Hotel e do Hotel Oásis Porto Grande .