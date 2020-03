Coronavírus: Restaurantes e esplanadas apoiam medidas de restrição, mas mostram-se preocupados com os seus impactos – c/vídeo

19/03/2020 23:58 - Modificado em 19/03/2020 23:58

Em São Vicente, para evitar “males” desnecessários, alguns restaurantes já fecharam as portas, outros estão na iminência de seguir pelo mesmo caminho. No entanto, avançam que estão a aguardar pelos próximos tempos. Uma das medidas é antecipar as férias do pessoal.

“Estamos praticamente vazio”, dizem.

No Café Morabeza, por exemplo, dizem que o movimento baixou drasticamente e tiveram que reduzir o número de mesas, para evitar maior aglomeração de pessoas. Noutros pontos da cidade o cenário é o mesmo.

Alguns estão à espera para ver se há clientes, circulam poucas pessoas e as esplanadas estão vazias. Alguns dizem-nos que têm receio, porque continuam a chegar turistas à cidade que não são controlados à entrada e o facto de estarem de portas abertas estão a expor-se, para além de terem “poucos clientes”,

Conversamos com dois proprietários ligados a área da restauração. Veja as entrevistas.