Pelo menos 80% da população de Madrid irá contrair coronavírus

19/03/2020 14:06 - Modificado em 19/03/2020 14:06

A capital espanhola é a zona mais afetada pelo surto do novo coronavírus em Espanha.

© Reuters

Isabel Díaz Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid, anunciou que oito em dez pessoas da capital espanhola irão ficar infetadas com o novo coronavírus.

De acordo com a responsável, a maior preocupação prende-se com a população de risco que em Madrid estima-se que represente 15% da comunidade.

“Este vírus vai-se espalhar praticamente a todos os espanhóis. Mas o problema é a população mais vulnerável“, reforçou Isabel Díaz Ayua numa entrevista a uma estação de rádio espanhola.

De acordo com o El País, neste momento, a cada 16 minutos uma pessoa morre devido ao vírus só nos hospitais de Madrid.

Na capital espanhola, a zona mais afetada do país, já foram registados 4.871 casos e 355 mortos, sendo que, nas últimas 24 horas, houve mais 88 vítimas mortais.

Esta manhã, o Ministério da Saúde informou que, ao todo, Espanha registou no espaço de um dia mais 3.431 novos casos e 169 vítimas mortais devido ao novo coronavírus. No total, o país já conta com 17.147 casos confirmados, sendo que 939 pessoas encontram-se nos cuidados intensivos.

Por Notícias ao Minuto