FCF cancela Campeonato Nacional sub-17 e Taça de Cabo Verde

19/03/2020 13:18 - Modificado em 19/03/2020 13:18

A Federação Cabo-verdiana de Futebol, anunciou esta quarta-feira, 18, o cancelamento do Campeonato Nacional sub-17 e Taça de Cabo Verde, e ainda fica condicionada a realização do Campeonato Nacional sénior masculino, cujo início está previsto para 18 de Abril.

Conforme a Federação Cabo-verdiana de Futebol, depois de ser ultrapassado o período de três semanas de suspensão das provas regionais impostas pelo Governo, a situação será avaliada, e novas medidas serão tomadas em função do que vier a constatar-se na altura.

Assim, a Federação Cabo-verdiana de Futebol apela a todas as Associações Regionais de Futebol o escrupuloso cumprimento dessa recomendação do Governo, pois, estamos perante uma contingência que requer uma resposta coletiva, cooperação, compreensão e respeito mútuo.

Em função do evoluir da situação, a Direcção da FCF analisará uma nova calendarização, sempre, em estreita colaboração com as Associações Regionais de Futebol.