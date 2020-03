Professor de virologia defende que não existem provas cientificas que o coronavírus não resiste ao calor

19/03/2020 01:05 - Modificado em 19/03/2020 01:05

Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM)

Mauricio Rodríguez Álvarez, professor de Virologia da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), num artigo publicado no jornal ElPais defende que não existem provas cientificas que o coronavírus não resiste ao calor. Diz que o trajecto que o vírus tem feito mundo prova a sua resistência ao calor.

O professor considera que “Desde o início da epidemia, houve especulações sobre sua fraca relação com o calor e se vislumbrou a esperança de que em um clima quente seu poder mortal diminuiria, mas ele já viajou latitudes diferentes e seu comportamento é semelhante.” Como prova a disseminação do vírus em países africanos.

Diz o professor que “Na China, a origem da epidemia, isso foi investigado, mas não foram encontrados dados conclusivos para humidade, pressão atmosférica, frio ou calor. Então, de onde vem essa crença que circula pelas redes sociais?

“Em geral, os vírus respiratórios diminuem sua potência de transmissão nos meses mais quentes e secos. Um inverno longo e rigoroso modifica as características físicas do trato respiratório porque, quando o ar frio entra pelo nariz, a pelagem da mucosa se move menos “, diz Mauricio Rodríguez Álvarez, professor de Virologia da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM). O movimento constante dessa escova retém poeira, muco, vírus, bactérias e as empurra mecanicamente dos pulmões para a traquéia, de onde eles vão para o estômago. “As condições de inverno não favorecem esse processo e, além disso, as pessoas operam em locais menos ventilados e mais movimentados”, continua esse especialista, porta-voz da comissão da UNAM para Covid-19.

Uma meteorologia seca também não é boa para contágio porque as gotículas que espalham o vírus perdem sua capacidade de transmissão. Água em excesso também prejudica o vírus, por isso é recomendável lavar bem as mãos. Mas essas são lições gerais para vírus endêmicos – ou seja, para gripe comum.

Existem apenas considerações grosseiras, por exemplo, para argumentar que esses vírus encontram melhor acomodação nas ruas de Helsinque do que no deserto. “No caso de uma pandemia como a atual, tudo isso não funciona, como foi comprovado. E não somos imunizados, como nos casos endêmicos “, diz Rodríguez Álvarez.