População de São Vicente não tem aderido ao Inquérito sobre Doenças Não Transmissíveis

19/03/2020 00:44 - Modificado em 19/03/2020 00:44

A coordenadora técnica do II Inquérito de Doenças Não Transmissíveis (IDNT), Emília Monteiro, assegurou esta quarta-feira, que os objectivos delineados estão quase a ser alcançados, mas lamentou a fraca adesão e resistência por parte da população de São Vicente e da Praia.

Estas afirmações foram feitas à imprensa, nesta quarta-feira, à margem da visita ao terreno efectuado por uma equipa do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.

“Temos algumas ilhas e concelhos onde é mais difícil as pessoas aderirem ao inquérito, nomeadamente Praia, São Vicente e alguma dificuldade no Sal, mas conseguimos ultrapassar. Na Boa Vista, Brava, Mosteiros e Santa Catarina do Fogo conseguimos terminar antes do dia 22, último dia do inquérito”, referiu a coordenadora, aproveitando para anunciar que o término do inquérito será alargado para o dia 31 deste mês.

Conforme a coordenadora, a ideia é obter resultados e números representativos das ilhas e dos concelhos tanto para o questionário como para as amostras realizadas a nível da glicemia para determinar prevalência da diabetes e da medição da tensão arterial na hipertensão.

O inquérito teve início a 17 de fevereiro com o apoio do Instituto Nacional de Estatística (INE), abarcando a faixa etária dos 18 aos 69 anos, tendo uma amostra aleatória de 7.108 entrevistados. A mesma conta com o suporte técnico e financeiro da Organização Mundial de Saúde (OMS) em cerca de 15 mil contos.

Os resultados do Iº IDNT, realizado em 2007, demonstram que 12 por cento (%) da população padece de diabetes e que a cifra dos hipertensos é de 35%.