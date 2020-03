João Gomes garante navio “Chiquinho BL” a navegar brevemente na linha marítima São Vicente/Santo Antão

19/03/2020 00:35 - Modificado em 19/03/2020 00:35

O deputado do Movimento para a Democracia (MpD), um dos integrantes da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) sobre transportes marítimos inter-ilhas, João Gomes, afirmou esta quarta-feira, que o navio “Chiquinho BL” entrará brevemente em funcionamento na linha marítima São Vicente/Santo Antão.

João Gomes que falava durante a apreciação do relatório da CPI, referiu alegadas inverdades que estariam subjacentes à posição dos deputados do PAICV durante o decurso de todo o processo. “Dentro em breve teremos o novo navio da empresa a navegar nas nossas águas, ou seja na linha marítima São Vicente/Santo Antão” avançou.

Gomes garante que toda a teoria de que a Transinsular foi favorecida e que vinha trabalhar com navios existentes e não trazer navios novos caiu por terra. “A Transinsular ganhou o concurso, mas o Governo preocupado com o trabalho dos armadores nacionais, negociou com a Transinsular a criação de uma entidade terceira, que se ocupa da concessão” salientou o deputado eleito pelo círculo de São Vicente.

Já o PAICV, através do deputado Julião Varela, disse que ficou comprovada a intenção do Governo em, desde o início, excluir os armadores nacionais e privilegiar a empresa internacional.

Pela UCID, João Santos Luís, por sua vez, considerou que o processo dos transportes marítimos inter-ilhas tem gerado muita confusão e muita reclamação de todos os lados, que já justificava a intervenção do Ministério Público.