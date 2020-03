Hotéis pedem apoio do governo para não fecharem as portas no fim do mês

O NN sabe que as empresas da área da hotelaria, turismo e restauração vão enviar ao governo um conjunto de medidas de apoio às empresas e ao emprego.

Este documento tem como base o que foi proposto pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) ao governo português. Este online não consegui, ainda, apurar se as unidades hoteleiras do Sal estão em sintonia com essas mediadas propostas por um grupo hoteleiro com sede em São Vicente.

Na exposição ao governo consideram que “neste período de agressiva perda de faturação das empresas, que tenderá a agudizar-se no decorrer do mês de março e no mês de abril, a principal preocupação das empresas prende-se com a manutenção dos postos de trabalho e respetivo pagamento dos salários dos seus trabalhadores”.

Para fazer face a estes problemas derivados da falta de liquidez propõem: Pagamento mensal à empresa, por parte do Estado, de 15.000 CVE por cada trabalhador, com efeitos já no mês de março; Pagamento efetuado de forma direta, sem necessidade de condicionalismos de acesso ao apoio, mediante apresentação do respetivo quadro de pessoal; A Empresa, após o período de crise, regulariza o pagamento de 50% do montante recebido pelo Estado num regime prestacional em 36 meses, sem juros, a iniciar a 1 de outubro de 2020, sendo os restantes 50% suportados pelo Estado.

Esta medida permite, não só, manter todos postos de trabalho, como também permite que o Estado mantenha a garantia de receitas de TSU e IRPS do trabalhador, ao invés de ter despesa com subsídios de desemprego, derivado dos despedimentos que inevitavelmente irão acontecer. Mas, consideram que só este apoio do estado no pagamento dos salários não é suficiente e vão mais longe propondo o seguinte :

A introdução do “Lay off” na legislação cabo-verdiana, que consiste na redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das empresas, durante um determinado tempo, devido a: a) Motivos de mercado; b) Motivos estruturais ou tecnológicos; c) Catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa. Desde que tais medidas se mostrem indispensáveis para assegurar a viabilidade económica da empresa e a manutenção dos postos de trabalho.

Flexibilidade de marcação de férias dos trabalhadores por parte do empregador, para garantir a retoma da atividade das empresas; Isenção do pagamento de subsídio de férias, durante o período de crise; Possibilidade de alterar o local de trabalho, sem limite de distância e sem necessidade de acordo prévio com o trabalhador.

Carência no pagamento ao Estado

Um período de 6 meses de carência do pagamento do IVA, (aplicável igualmente a planos prestacionais); As empresas deverão submeter as declarações periódicas de IVA de forma regular, ficando suspenso o pagamento do IVA, que será regularizado a partir de 1 de novembro, e pelo período máximo de 12 meses de pagamento, sem qualquer aplicação de juros. Taxa de IVA do turismo passar para os 6% .

Em relação ao INPS um período de 6 meses de carência (1 de março a 31 de agosto) do pagamento da taxa social única a cargo das empresas (aplicável igualmente a planos prestacionais).

No que diz respeito às rendas e IUP, a regularização a partir de 1 de outubro, e pelo período máximo de 12 meses de pagamento, sem qualquer aplicação de juros. Deve o Estado conceder um período carência do pagamento de rendas, cujo senhorio sejam Entidades Públicas (no mínimo até 30 de setembro, com efeitos já em março); Suspender de imediato a penalização por atraso de pagamento de renda ao senhorio, na generalidade dos contratos de arrendamento; Deve igualmente o pagamento do IUP, cuja primeira prestação tem de ser efetuada até 31 de julho e 31 de outubro, ser suspensa, e definindo novo calendário de prestações.

No documento ainda são solicitadas medidas excecionais relacionadas com as entidades bancárias e nas relações comerciais com entidades públicas.