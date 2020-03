Chevrolet roubado em dezembro de 2016 encontrado três anos depois com nova documentação

18/03/2020 23:56 - Modificado em 18/03/2020 23:58

Uma viatura da marca Chevrolet esteve desaparecida, por mais de 3 anos. Três anos e três meses para ser mais exato. Passado esse tempo, o carro aparece no nome do ex-marido da co-proprietária, que segundo a vítima do roubo, este sempre negou ter levado o carro.

Roubado na madrugada do dia 7 de Dezembro 2016, na zona de Monte em São Vicente e que esteve sob investigação da Polícia Judiciária, a viatura apareceu há cerca de três semanas, segundo nos deu a entender a nossa fonte.

Conforme nos conta a dona da viatura, na altura quando o carro desapareceu, foi feita uma queixa na Polícia Nacional que foi reencaminhada para a PJ que esteve a investigar o caso, esta apontou o ex-marido como responsável.

A vítima do roubo questiona onde é que o carro esteve durante todo este tempo. “São Vicente é pequeno e ninguém soube de nada”. Ao NN diz que desconfia que esteve fechado nalgum lugar ou algo do tipo”.

“No dia 28 de Fevereiro fui avisada, por um conhecido a dar conta do carro no posto da Enacol em Chã de Cemitério”, conta. Ao chegar ao local, confirmou mesmo que era a viatura desaparecida e no volante, o ex-marido que sempre alegou, e mesmo para a polícia que não sabia do paradeiro da viatura que supunha estar na posse da ex-mulher.

Nisto acionou a polícia, mas quando chegaram ao local este já tinha ido embora. No dia seguinte, conta, viu a viatura estacionada em frente à porta da casa da ex-sogra. Voltou a acionar a polícia. Quando esta chegou ao local, o individuo apresentou os documentos referindo que o carro lhe pertencia. “Ainda não fizemos as partilhas. Fomos casados e não fizemos as partilhas e o carro é uma propriedade conjunta, já que na altura da separação tínhamos dois carros e cada um ficou com uma viatura” relembra.

Uma situação que deixa a nossa entrevistada “revoltada”, com a atuação da justiça, uma vez que os agentes alegaram que nada poderiam fazer. “Como não podem fazer nada se existe uma queixa e um caso de roubo aberto”, questiona indignada.

A proprietária, diz que contactou as autoridades judiciais, mas foi proferido um despacho, declarando que o carro pertencia ao ex-cônjuge.

Indignada com esta situação, explica ainda que foi pedido para que enviasse um requerimento ao tribunal e provar que o carro pertence a ambos e que deve estar entre os bens a serem divididos. “Outra situação que aguardo já tem três anos”, declara.

Depois do roubo do carro relembra que foi a Polícia que acompanhou o caso, mas, depois, não puderam fazer muita coisa, como afirma, pelo facto de não ter provas mas apenas suspeitas de quem roubou o carro que, no caso, teria sido o ex-marido.

“Hoje tenho certeza. Ainda não fizemos as partilhas. Fomos casados e não fizemos as partilhas e ele nunca exigiu nada. Nunca criou pressão e é isto que me tem revoltada, é isto que quero saber”.

O Tribunal acompanhou a situação e, como avança a vítima, na altura dizem que não podiam fazer mais nada porque não existiam provas do paradeiro da viatura. “Em Junho 2017 fui descartada porque não funcionam com suspeitas”, agora o caro apareceu e depara-se com esta nova situação.

Contactado via telefone, o visado neste caso recusou-se a prestar qualquer tipo de declarações.

Elvis Carvalho