Mindelenses entendem que isolamento social é melhor caminho para a prevenção do novo coronavírus – Opiniões c/vídeo

18/03/2020 19:48 - Modificado em 18/03/2020 19:48

São medidas que servem para sensibilização para o caso do país vir a registar algum caso de infeção pelo novo coronavírus e desta forma estar preparados para alguma eventualidade.

Opiniões de pessoas com base nas restrições impostas pelo Governo, como a restrição da realização de eventos públicos que reúnam número significativo de participantes, em espaços abertos ou fechados, independentemente da sua natureza; restrição ao funcionamento de estabelecimentos de restauração após as 21h, nomeadamente bares, restaurantes e esplanadas, com proibição total do consumo em espaços abertos, devendo a lotação dos mesmos ser reduzida em 1/3 da sua capacidade e o encerramento de todos os estabelecimentos de diversão nocturna, nomeadamente discotecas e equiparados.