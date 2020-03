Ministério do Desporto suspende todas as provas desportivas durante três semanas

18/03/2020 18:01 - Modificado em 18/03/2020 18:01

No âmbito das medidas restritivas impostas pelo Governo, sobre a prevenção do coronavírus em Cabo Verde, o Ministério do Desporto reunido, na tarde desta quarta-feira, com todas as Federações Desportivas do país, decidiu suspender as provas oficiais por um período de três semanas.

Conforme informações recolhidas pelo NN, no encontro envolvendo todas as Federações Desportivas do país, e que foi presidido pelo ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, ficou decidido que todos os recintos desportivos do país devem ser encerrados a partir desta quinta-feira, 19, por um período de 21 dias.

Em actualização