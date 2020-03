Medidas do governo sobre coronavírus faz com que população de SV comece a fazer “stock” de alimentos – c/vídeo

18/03/2020 16:07 - Modificado em 19/03/2020 12:33

Com o anúncio esta semana das medidas de restrição do governo devido ao coronavírus, em São Vicente, por exemplo, algumas pessoas já começaram a fazer “stock” de alimentos. No entanto, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu hoje que não há necessidade de fazer “stock” de provisões. E que o país dispõe de um “stock” de segurança de produtos alimentares e continuará a ser abastecido através do comércio internacional.