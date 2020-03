Câmara Municipal de São Vicente reforça medidas de prevenção no combate ao novo coronavírus – c/vídeo

18/03/2020 15:43 - Modificado em 18/03/2020 15:43

A Câmara Municipal de São Vicente, tendo em conta as repercussões a nível global da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), pela necessidade de reforçar as medidas de prevenção, também no âmbito do plano nacional de contingência optou por cancelar diversas programações culturais e desportivas e autorizações para realização de eventos na via pública, bem como limitar a entrada de pessoas no Mercado de Peixe entre outras.Rodrigo Rendall, em substituição do presidente Augusto Neves, diz que a população tem que estar cientes que estamos a viver algo inédito.