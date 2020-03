Ministério do Desporto reúne-se com Federações Desportivas

18/03/2020 15:32 - Modificado em 18/03/2020 15:32

No âmbito das medidas restritivas impostas pelo Governo, sobre a prevenção do coronavírus em Cabo Verde, o Ministério do Desporto manterá, na tarde desta quarta-feira, um encontro com todas as Federações Desportivas do país.

De acordo com uma nota do Ministério do Desporto, enviada ao NN, o encontro envolvendo todas as Federações Desportivas do país, será presidido pelo ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, e terá lugar na sala de reuniões do Ministério do Desporto.De realçar que em São Vicente o Polidesportivo Oeiras foi encerrado para as provas regionais de modalidades. Falta saber agora que medidas sairão deste encontro, sendo certo que um deles vai de encontro com os campeonatos regionais de futebol em curso nas várias regiões desportivas do país.