Director Nacional de Saúde reconhece atrasos no transporte das amostras de caso suspeito de Covid-19

18/03/2020 15:18 - Modificado em 18/03/2020 15:18

O Director Nacional de Saúde, Artur Correia, avançou hoje que o Ministério da Saúde está ainda à espera do resultado do exame ao caso suspeito de coronavírus em Porto Novo. Quanto ao atraso na divulgação dos resultados garante haver dificuldades no transporte das amostras até a capital.

Artur Correia, fez estas declarações à margem da cerimónia de apresentação de novas medidas para conter a entrada do Covid-19 em Cabo Verde, realizada hoje na cidade da Praia, referindo que estas dificuldades no transporte de amostras, prendem-se com as medidas de segurança impostas pela Autoridade da Aviação Civil. “Um facto que estamos a tentar mitigar para ver se de facto as amostras chegam a tempo, também para diminuir a angústia do próprio caso suspeito, familiares e de todo o Cabo Verde no seu geral” salientou o Director Nacional de Saúde.