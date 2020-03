Governo determina encerramento de bares, restaurantes e esplanadas até às 21 horas

18/03/2020 15:06 - Modificado em 18/03/2020 23:03

Na sequência de novas medidas restritivas dadas a conhecer esta quarta-feira, o executivo determinou o encerramento de bares, restaurantes e explanadas até às 21 horas, e o encerramento de todos os estabelecimentos de diversão nocturna, nomeadamente discotecas e equiparados.

Outra das medidas tomadas, determina a antecipação das férias escolares a partir do dia 23 de março, em vez de se iniciarem a 27 do mesmo mês.

Conforme o ministro das Administração Interna, Paulo Rocha, que falava no âmbito da reunião do Conselho Nacional de Proteção Civil, efectuada na manhã desta quarta-feira, 18, na cidade da Praia e que foi presidida pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, referiu ainda pela elevação do estado de prontidão das forças e serviços de segurança e de todos os agentes de Proteção Civil, com reforço de meios para eventuais operações de apoio na área da saúde pública.

Entre as medidas, refira-se a ativação do Fundo Nacional de Emergência, com vista ao financiamento das ações de prevenção e resposta no âmbito da proteção civil e do sistema nacional de saúde, criação de uma reserva nacional de equipamentos de proteção individual, destinados aos corpos de bombeiros, polícia e forças armadas e reforço da capacidade de receção e despacho da Linha Verde 800 11 12, com a instalação de mais postos de atendimento, bem como a afetação de profissionais de saúde para efeito de atendimento à população.

Outra das medidas tomadas determina ainda restrições à realização de eventos públicos que reúnam número significativo de participantes, em espaços abertos ou fechados, independentemente da sua natureza e ao funcionamento de estabelecimentos de restauração até às 21h, com proibição total do consumo em espaços abertos, devendo a lotação dos mesmos ser reduzida em 1/3 da sua capacidade. Outra das medidas tomadas passa pela limitação de visitas aos lares e centros onde estejam pessoas de terceira idade, assim como às cadeias.