Governo garante que as medidas de interdição e proibição não atingem o abastecimento ao país

18/03/2020 14:11 - Modificado em 18/03/2020 14:11

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu hoje que o país dispõe de um stock de segurança de produtos alimentares e, continua, que as medidas de interdição e proibição adoptadas no domínio dos transportes não atingem o abastecimento ao país, o que será feito através do comércio internacional.

Garantiu que as medidas de interdição e proibição adoptadas no domínio dos transportes não atingem o abastecimento ao país em mercadorias e produtos. “Os barcos comercias e de pesca operam normalmente. Não podem é embarcar nem desembarcar passageiros. O país dispõe de um stock de segurança de produtos alimentares e continuará a ser abastecido através do comércio internacional”.

Neste sentido, apelou às pessoas a evitarem corridas aos supermercados e às lojas para a constituição de stocks de produtos para além daquilo que é necessário para o consumo normal.

O chefe do Governo alertou que o açambarcamento é uma infracção contra a economia, condenada com pena de prisão de seis meses a três anos ou com pena de multa de 80 a 200 dias.