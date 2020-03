NASA alerta para asteroide que se aproxima da Terra

18/03/2020

A aproximação está prevista para esta quarta-feira, dia 18. Não se espera um impacto mas a agência espacial admite que possa haver uma explosão na atmosfera.

A NASA detetou a aproximação de um asteroide do nosso planeta. O asteroide é conhecido como 2020 EF e apresenta uma órbita semelhante à da Terra, sendo que, como mostra o esquema da NASA, as duas chegam a cruzar-se.

O asteroide foi detetado pelo Center for Near-Earth Object Studies da agência espacial, que indica que o 2020 EF tem cerca de 30 metros de diâmetro e viaja a 16,000km/h. A NASA indica que não está previsto um impacto do asteroide no nosso planeta mas indica que poderá haver um ‘evento’.

A agência espacial admite que possa haver uma explosão na atmosfera da Terra caso o 2020 EF se aproxime em demasia. A aproximação deverá ser esta quarta-feira, dia 18, aponta o International Business Times.

De recordar que a explosão de asteroides na atmosfera terrestre não é caso único e, entre os casos mais recentes, encontramos a explosão acima da cidade de Chelyabinsk, na Rússia.