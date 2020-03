Papel higiénico, máscaras? Nos Países Baixos há filas para comprar erva.

18/03/2020 00:44 - Modificado em 18/03/2020 00:44

As medidas mais recentes do governo holandês implicaram o encerramento das coffee shops.

© Christiaan Triebert/Twitter

Nos meios de comunicação social e nas redes sociais têm circulado várias imagens das filas em supermercados, do açambarcamento de bens e de prateleiras vazias em superfícies comerciais. São imagens que se verificam e repetem em diversos países. Nos Países Baixos, no entanto, fazem-se filas para as coffee shops, para comprar erva, segundo a Newsweek.

As medidas extra implementadas pelo governo holandês entraram em vigor na tarde deste domingo e vão perdurar até ao dia 6 de abril. Estas medidas implicaram o encerramento de restaurantes, bares e as coffee shops.

E os holandeses aproveitaram a sua derradeira oportunidade para comprarem erva antes do encerramento das coffee shops.

As imagens foram publicadas nas redes sociais e suscitaram os comentários dos utilizadores. “Em alguns países as pessoas compram papel higiénico por causa do encerramento de estabelecimentos comerciais. Nos Países Baixos compra-se erva. Prioridades”, referiu uma pessoa.

“Quando o teu governo na tarde de domingo diz que tudo vai ficar fechado até ao dia 6 de abril, o que é que vais comprar rapidamente? Rolos de papel higiénico? Massas? Em Amesterdão, aparentemente é erva”, escreveu outro utilizador.

Nos Países Baixos foram confirmados 1.705 casos de infeção e morreram 43 pessoas.

Por Notícias ao Minuto