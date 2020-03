Sector hoteleiro já aplica medidas do Governo: Despedimentos estão fora de cogitação

Na sequência das medidas de prevenção e controle de infeção nos hotéis e alojamentos, socializados pelo Governo, para mitigar possíveis efeitos de contaminação através do novo coronavírus, o NN sabe que muitos estabelecimentos já colocaram em prática tais medidas. Mas para já, segundo informações recolhidas, os despedimentos não são equacionados.

Face à interditação do Governo dos voos com ligações aos países já com casos confirmados de coronavírus, que entra em vigor esta quarta-feira, de resto uma medida aplaudida pelos mindelenses, o sector hoteleiro sofrerá um rude golpe, apesar destas medidas visarem o impedimento de se vierem a registar casos de infeções no país.

Numa abordagem feita pelo NN, ficamos a saber que desde a semana passada as chamadas para cancelamentos de reservas, acontecem a cada minuto que passa, e a convicção é de que nos próximos dias a situação piore, o que poderá levar com que muitos estabelecimentos que vivem sobretudo de turistas provenientes da Europa, fiquem quase que às moscas.

Conversamos com alguns responsáveis que, apesar de se mostrarem preocupados com o cenário atual, não apontam o despedimento como a primeira opção em cima da mesa, mas sim em outros casos avançar para férias de alguns dos seus funcionários, até que a situação se normalize.

“Estamos a tomar as medidas de prevenção impostas pelo Governo. São essas as opções que temos no momento e são essas que vamos mantendo até segunda ordem. Certamente iremos aguentar os nossos funcionários e esperar novas medidas do Governo. Tendo em conta o período que o Governo decidiu para fechar as fronteiras, as férias coletivas seriam a melhor das opções” confidenciou-nos uma responsável por um dos hotéis do centro da cidade.

De realçar que a partir desta quarta-feira, 18, todos os voos com ligação a países afetados pelo coronavírus estão suspensos pelo período de 15 dias, que poderão ser antecipados ou aumentados consoante decisão das autoridades nacionais.