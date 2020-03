Campeonatos Regionais de Futebol em São Vicente não param

17/03/2020 23:58 - Modificado em 17/03/2020 23:58

A Câmara Municipal de São Vicente (CMSV), através de uma nota emitida na tarde de segunda-feira, apontava para o cancelamento de eventos nos recintos desportivos, até nova avaliação sobre o novo coronavírus.

No entanto, o presidente da Associação Regional de Futebol de São Vicente, César Lima, garante que esta decisão está pendente do parecer da FCF em consonância com o Governo.

Abordado o presidente da Associação Regional de Futebol da ilha, este afirma que através de um contacto que manteve com o vereador do Desporto da CMSV, nesta terça-feira, foi informado que se trata apenas de uma recomendação. O que significa que as provas de futebol da ilha poderão manter-se inalteráveis até segunda ordem.

Conforme César Lima, após contacto com o presidente da FCF, Mário Semedo, foi informado que as provas vão ter continuidade, mas que a Federação aguarda por uma resposta por parte do Ministério do Desporto que, por sua vez, está à espera de um parecer das autoridades sanitárias, o que determinará ou não a suspensão das provas em todas as regiões desportivas do país.