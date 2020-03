TAP não vai reembolsar clientes mas emite voucher para utilização até um ano

17/03/2020 23:42 - Modificado em 17/03/2020 23:42

A companhia aérea portuguesa, na sequência da suspensão dos voos com alguns países face a pandemia do novo coronavírus, comunica que os clientes que pretendem cancelar as suas viagens com início até 31 de Maio, que os mesmos não serão reembolsados, mas sim vão receber um voucher com validade de um ano.

Conforme a Newsavia, empresa especializada em aviação civil, a companhia aérea portuguesa avança que converterá integralmente o valor gasto na aquisição do bilhete num voucher não reembolsável com validade de um ano, para utilização num voo futuro à sua escolha.

Em alternativa a mesma fonte garante que caso pretendam, os clientes podem alterar as suas reservas de viagens com data de início até 31 de Maio, remarcando uma nova viagem para qualquer destino e para uma data até 31 de Dezembro de 2020.

“Desta forma a TAP volta a simplificar a resolução de situações relacionadas com as reservas dos clientes, tornando-a bastante mais fácil e adaptada aos impactos do novo coronavírus e às necessidades dos clientes” escreve a Newsavia citando a companhia aérea portuguesa.