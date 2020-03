Pelo menos 19 mortos num lar de idosos de Madrid por causa da Covid-19

17/03/2020 15:29 - Modificado em 17/03/2020 15:29

O lar de idosos MonteHemoso, em Madrid, será um dos piores focos do surto viral em Madrid. Fontes admitem que poderão morrer mais pessoas.

© REUTERS/Susana Vera

Pelo menos 19 idosos que estavam no lar MonteHermoso, em Madrid, morreram devido ao surto do novo coronavírus, confirmou o El País junto das autoridades de Saúde, depois de uma reportagem publicada pela Europa Press.

Recorde-se que, logo no início de março, as autoridades de Madrid anunciaram o encerramento de 213 lares de idosos e centros de dia, num esforço para mitigar os contágios do novo coronavírus entre a população mais idosa, depois de terem sido identificados 11 casos de infeção num lar de idosos da região.

Um profissional de saúde conhecedor da realidade do lar de idosos em questão indicou à Europa Press que “provavelmente vão morrer mais pessoas”, descrevendo a situação como grave. Desde o dia 8 de março que nenhum familiar pode visitar o lar.

O El País refere que os óbitos estão a ser comunicados às famílias através de chamada telefónica por parte dos funcionários do centro, a única via de comunicação com o mesmo. Uma das familiares de uma vítima mortal explica que soube da morte do pai, de 87 anos de idade, dessa forma. “Yolanda, o teu pai faleceu devido a insuficiência respiratória”, descreveu Yolanda Cumia, acrescentando que na certidão de óbito escrevem “possível infetado por Covid-19”.

Em Espanha, sublinhe-se, há registo de 11.178 casos de infeção e 491 vítimas mortais por causa da Covid-19, segundo os números avançados esta terça-feira.

As autoridades de Saúde internacionais já haviam explicado que a maioria das mortes ocorre em pessoas idosas, sobretudo octogenários e nonagenários, assim como em pessoas já afetadas por patologias graves.

Tanto Itália como Espanha já estavam a adotar restrições às visitas de idosos em lares, pedindo também aos residentes que só saiam se for absolutamente necessário, para evitar a contaminação desta população mais frágil pelo novo coronavírus.

Por Notícias ao Minuto