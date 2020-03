BCA aconselha aos seus clientes a privilegiarem o uso dos canais digitais para realizar operações bancárias

17/03/2020 15:17 - Modificado em 17/03/2020 15:17

Na sequência da apresentação do Plano Nacional de Contingência para a Prevenção e o Controlo do COVID-19, o Banco Comercial do Atlântico, BCA, afirma que está a acompanhar a evolução da situação e a tomar as medidas necessárias para fazer face ao contexto de pandemia.

Para a instituição, estas medias vão no sentido de prevenir os seus colaboradores, os seus clientes e a sociedade em geral, por forma a “minimizar possíveis impactos e manter a continuidade do funcionamento dos diversos serviços, processos de negócio e relações com os seus clientes e outros “stakeholders” dentro dos níveis de serviço normais e/ou possíveis”.

Neste sentido, o BCA a aconselha aos seus clientes a privilegiarem o uso dos canais digitais para realizar operações bancárias.

“As operações do dia-a-dia, como transferências bancárias, pagamento de faturas de telefone, água, eletricidade, carregamento do telemóvel, podem ser realizadas através do BCADirecto ou do BCADirecto Mobile, com todo o conforto e segurança, bem como, da utilização da rede de ATMs”.

E quando não for possível usar meios digitais para fazer as referidas operações, aconselha as pessoas a utilizarem as máquinas ATM, minimizando o contacto pessoal.

E, também, a evitarem o manuseamento de dinheiro e prefiram pagamentos através do BCADirecto, ou através das Máquinas ATM.

“Recorra às agências apenas em caso de absoluta necessidade, em especial se está inserido num grupo de risco (idosos, pessoas com doenças crónicas ou sistemas imunitários enfraquecidos) e privilegie o contacto com o seu Gestor de Contas, o seu Gerente ou Subgerente, por telefone ou email@.

No sentido de minimizar os potenciais efeitos de contágio associados à COVID- 19, é aconselhável também seguir, rigorosamente, as recomendações do Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde – INSP.

Conforme a mesma fonte, em comunicado, estas medidas acompanham as determinações do Instituto Nacional de Saúde Pública e da Direção Geral de Saúde e abrangem diversas vertentes, nomeadamente ao nível de monitorização e comunicação, divulgando os procedimentos a adotar para mitigar as condições de propagação do surto a colaboradores e clientes, tendo em vista a prevenção e minimização dos riscos de contágio e a salvaguarda da saúde de todos.

“Incluem-se, neste âmbito, ações de reforço de limpeza e desinfeção dos espaços, aquisição de material de proteção, limitação de reuniões e viagens, nomeadamente para locais classificados como de maior risco por parte das autoridades”.E ainda, a instituição financeira prevê, a possibilidade de ter colaboradores a trabalhar à distância, em caso de necessidade.