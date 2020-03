Direcção Nacional de Saúde comunica caso suspeito de coronavírus em Porto Novo

17/03/2020 15:05 - Modificado em 17/03/2020 15:05

O Director Nacional de Saúde, Artur Correia, anunciou esta terça-feira, 17, um caso suspeito de coronavírus na cidade do Porto Novo, em Santo Antão.

Conforme o “Expresso das Ilhas”, a informação avançada por Artur Correia dá conta que este novo caso suspeito é uma cidadã cabo-verdiana, 30 anos, residente na Suécia. No entanto, Artur Correia, revelou que o resultado do teste ao cidadão francês, que está há vários dias em isolamento no Hospital da Ribeira Grande, Santo Antão, deu negativo.

Com isso Cabo Verde contínua sem casos confirmados de infecção por coronavírus, numa altura que já foram anunciados 8 casos suspeitos, sendo que sete deles deram negativos para o coronavírus, pandemia que está a afectar diversos países do mundo.