Augusto Neves viajou hoje de manhã com destino a Portugal para realizar exames

17/03/2020 14:15 - Modificado em 17/03/2020 14:15

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, que foi internado no cuidados intensivos do Hospital Batista de Sousa, devido a um AVC ligeiro, segui hoje de manhã para Portugal, onde vai realizar exames completares. Após a alta do hospital, Neves que estava em casa a recuperar, foi aconselhado a viajar para realizar os referidos exames, mas numa primeira fase optou por não viajar devido a situação sanitária em Portugal .

Mas os médicos acharam melhor, mesmo nessas condições, que o presidente da CMSV viajasse devido ao seu estado de saúde.