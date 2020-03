Governo interdita ligações aéreas com Portugal, EUA, Brasil, Senegal e Nigéria por três semanas

17/03/2020 13:43 - Modificado em 17/03/2020 13:43

Face a pandemia de COVID 19, que está a afectar vários países do mundo, o Governo anunciou hoje que, a partir desta quarta-feira, 18, estão interditados, por um período de três semanas, as ligações aéreas com Portugal, EUA, Brasil, Senegal e Nigéria.

A informação foi avançada hoje pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, durante o Encontro alargado entre o Governo e a Sociedade Civil (Confissões Religiosas, ONG, Corpo Diplomático, Organismos Internacionais acreditados no país, Universidades, Comunicação Social, Deputados da Nação, Câmaras municipais, Polícia Nacional, Protecção Civil, Cruz Vermelha) entre outros, garantindo no entanto que a interdição poderá ser antecipada no seu término ou prorrogada a sua vigência conforme a evolução da epidemia nesses países.

O encontro realizou-se no quadro de implementação do Plano Nacional de Contingência imposto pela pandemia COVID- 19.

O primeiro-ministro assegura que exceptuam-se da interdição, os voos cargueiros e os voos de regresso de cidadãos em férias ou em serviço em Cabo Verde aos seus países de origem ou de residência. Também evacuações médicas urgentes e abastecimentos de medicamentos, materiais e consumíveis hospitalares em regime de urgência serão acautelados e assegurados em regime de voos sanitários.

“Proíbe-se a acostagem de navios cruzeiros e navios veleiros e o desembarque de passageiros nos portos de Cabo Verde. Proíbe-se o desembarque de passageiros chegados aos portos de Cabo Verde em navios de carga, pesca e similares” acrescenta.

Nisto garante que nenhum país está livre, sendo que o desafio não é apenas para o sistema de saúde, mas sim para todos os cidadãos. “O nosso comportamento conta e é determinante. Sem pânico, mas com comprometimento consigo próprio, com a sua família e com a comunidade, o seu bairro, a sua localidade, os seus amigos”

Para isso, Ulisses Correia e Silva, frisa que é preciso adoptar desde já novos comportamentos, novas regras, novos hábitos para precaver contra eventuais contágios. “Seguir as instruções das autoridades. Cumprir as instruções. Não provocar o pânico. Agir com responsabilidade” exorta.

Neste momento o sector da economia é aquele que tem sido o mais afectado e nisso diz que não poderemos “ignorar os impactos económicos” que são evidentes e já se fazem sentir e vão aumentar. Neste âmbito avança que esta semana, o Governo vai reunir-se com as representações das organizações empresariais e sindicais para auscultação.

Medidas vão ser tomadas para mitigar os danos. “Contactos estão a ser realizados com parceiros de desenvolvimento para apoiar o país. Todos juntos venceremos mais este desafio” concluiu.