Testes aos casos suspeitos do novo coronavírus vão ser gratuitos

17/03/2020 01:33 - Modificado em 17/03/2020 01:33

O Laboratório de Cabo Verde tem capacidade para 300 testes diários com resultados em 24 horas. A informação foi avançada por Jailson Monteiro do Laboratório Nacional de Virologia.

O primeiro exame à covid-19, foi realizado no sábado, num caso suspeito na ilha da Boavista, de um cidadão de 76 anos que veio da Alemanha, cujos resultados deram negativo.

Situado no Hospital Agostinho Neto, este serviço do Instituto Nacional de Saúde Pública, já realizava testes para o VIH, hepatite, ou ainda dengue e zica e outros vírus, tem capacidade para fazer 96 exames em três horas e até agora já fez oito exames a caso suspeitos do novo coronavírus, todos negativos.

No entanto, diz que apesar de serem feitas em três horas, conforme as normas, a sua liberação acontece no prazo de 24 horas.

Para o ministro da Saúde Arlindo do Rosário, este é mais um passo importante, num momento crucial, o país ter reunido condições para realizar testes a nível nacional, que até agora eram feitos no laboratório do Instituto Ricardo Jorge, em Portugal