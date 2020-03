Bares e restaurantes em São Vicente começam a fechar as portas temporariamente devido ao COVID-19

17/03/2020 01:12 - Modificado em 17/03/2020 01:12

Devido a incerteza que o novo coronavírus tem causado nas pessoas e por ter sido considerado uma pandemia. O “Simpático”, no centro da cidade, anunciou que “no interesse dos seus clientes e funcionários”, a direção teve que tomar a “decisão difícil” na incerteza presente com o novo coronavírus de fechar as portas a partir desta quarta-feira, 18 de março.

Entretanto, a direção do espaço assegura que irão monitorizar a situação diariamente e esperam reabrir na hora certa.

A mesma fonte, afirma, no entanto que Cabo Verde não tem nenhum caso, e não querem alarmar as pessoas, mas vendo o que aconteceu há duas semanas na Espanha, “a vida era normal”, e a Itália há cerca de três semanas, portanto “permaneça vigilante”.

E enquanto o espaço permaneçe fechado, vão aproveitar este tempo, para fazer algumas alterações no bar, como instalação de sanitários manuais, secadores de mãos elétricos, mudança de mesas.

Assim, agradecem antecipadamente a todos os nossos médicos, polícias entre outros.