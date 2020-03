União Europeia proíbe viagens não essenciais por 30 dias

17/03/2020 00:32 - Modificado em 17/03/2020 00:32

As exceções de viagem são para residentes da União Europeia e seus parentes diretos, diplomatas, e também médicos e enfermeiros e pesquisadores que estejam trabalhando no combate à epidemia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, fez um pronunciamento esta segunda-feira, 16, definindo algumas medidas protetivas para evitar o avanço do novo coronavírus e ao mesmo tempo garantir o abastecimento dos países membros.

De acordo com Von Der Leyen, os países estão tomando ações para diminuir a velocidade de contaminação, mas que as medidas só serão conhecidas se coordenadas.

Esta assegura que daqui em diante, o esquema funcionará em duas frentes, uma para proteger as pessoas do avanço do vírus e ao mesmo tempo garantir que se mantenha o fluxo de abastecimento de alimentos e itens essenciais.

Para isso, foi criado o que se chama de “green lanes”, faixas verdes, para que transportes de remédios, bens perecíveis e comida continuem circulando com rapidez.

Em relação a movimentação de pessoas, diz que quanto menos se viajar, melhor se pode controlar o vírus, por esse motivo, as viagens não essenciais são interrompidas por 30 dias e esse prazo poderá ser estendido caso necessário.