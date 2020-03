São Vicente: A época alta do turismo acabou e agora só vai piorar

17/03/2020 00:54 - Modificado em 17/03/2020 00:54

O Notícias do Norte, no acompanhamento de perto ao impacto que o surto do novo coronavírus está a ter nos hotéis da ilha de São Vicente, constatou que a situação, segundo estes “piora a cada minuto que passa”.

Na sequência do Plano de Contingência do novo coronavírus, apresentado pelo Governo e que dita o cancelamento, até o dia 30 de Junho, de todos os eventos internacionais a serem realizados em Cabo Verde, alguns hotéis de São Vicente já começaram a sentir os impactos sobretudo com muitos cancelamentos de reservas, um facto que se verifica a “cada minuto que passa”, segundo o mesmos.

A situação essa que vai começar a piorar a partir de hoje, com o anuncio da medida da EU, onde os 27 Estados membros deverão adotar uma interdição temporária das entradas no seu território por um período inicial de 30 dias.

Os hotéis de São Vicente sabem que a chamada época alta do turismo que deveria terminar em outubro chegou ao fim. As agências de viajem começam a comunicar às pessoas com quem trabalham os cancelamentos.

A ilha de Santo Antao também vai começar a sentir o impacto visto que acolhe um número considerável de turistas que chegam em grupos acompanhados por guias turísticos . De acordo com informações dos operadores turísticos “os primeiros cancelamentos foram devido ao medo de viajar devido ao vírus. Agora não podem viajar. E se conseguem viajar podem não poder regressar ou terem que se submeter “a quarentena na chegada”.

Pese Cabo Verde não ter fechado as fronteiras, mantendo o fluxo possível de turistas, a medida anunciada pelo UE, o maior centro emissor de turistas, não vai deixar ninguém chegar à fronteira aberta de Cabo Verde