Museus do país encerrados pelo MCIC em consequência do novo coronavírus

17/03/2020 00:03 - Modificado em 17/03/2020 00:04

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), face as consequências da pandemia do novo coronavírus determinou esta segunda-feira o encerramento de museus, espaços culturais e ainda o cancelamento de toda a programação cultural ao público como medida preventiva, até nova avaliação.

Conforme o MCIC, esta decisão preventiva, surge no âmbito de dados existentes sobre o comportamento do Covid-19, dado ao grande número de turistas e visitantes nacionais que frequentam os museus e centros culturais. Nisto acrescenta a mesma fonte que, também estes espaços recebem, simultaneamente e diariamente, centenas de alunos do pré-escolar, básico, secundário e universitário, bem como professores e investigadores.

“O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas decidiu pelo encerramento imediato, até nova avaliação, de todos os museus nacionais, dos centros culturais e das visitas guiadas à Biblioteca Nacional de Cabo Verde e ao Arquivo Nacional de Cabo Verde” lê-se no comunicado.

O mesmo ainda determina o cancelamento de toda a programação cultural nas instituições e espaços de programação cultural do Estado sob a tutela do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

O Centro Cultural do Mindelo, Museu do Mar e o Núcleo Museológico Cesária Évora, serão encerrados imediatamente.