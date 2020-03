Augusto Neves teve alta. Está bem e recupera em casa

16/03/2020 23:41 - Modificado em 16/03/2020 23:41

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, que foi internado no cuidados intensivos do Hospital Batista de Sousa, devido a um “mal estar” que sentiu na madrugada do último domingo, já teve alta e encontra-se em casa a recuperar.

Amigos próximos do autarca sanvicentino dizem que ele “teve um ligeiro AVC – Acidente Vascular Cerebral – que não teve consequências porque o sentiu já na unidade de cuidados intensivos”. Ainda segundo essas fontes, Augusto Neves foi aconselhado a deslocar-se a Portugal para “ fazer outros exames complementares e, principalmente, para mantê-lo longe do trabalho na CMSV, a que ele insiste em voltar o mais rápido possível. Mas, devido ao momento que a estrutura de saúde portuguesa atravessa devido ao novo coronavírus, este deverá permanecer em São Vicente.