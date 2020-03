Covid-19: Associação Mindelact cancela todas as atividades previstas para o “Março mês do Teatro”

16/03/2020 15:17 - Modificado em 16/03/2020 15:17

Em virtude da pandemia mundial do Covid-19, a Associação Mindelact, anunciou nesta segunda-feira, o cancelamento de todas as atividades ainda por se realizar e previstas para o “Março Mês do Teatro”.

A mesma avança, através de comunicado, que as apresentações do espetáculo “As Palavras de Jo”, que estavam previstas para os dias 27, 28 e 29 de março também foram canceladas.

De realçar que para o Dia Internacional do Teatro, dia 27 de Março, estava programado a entrega do prémio Mérito Teatral, que todos os anos distingue uma personalidade.

A programação do evento estendia-se até o mês de Abril, onde nos dias 03 e 04 teria lugar a estreia da peça “O Triunfo dos Porcos”, enquadrado no Projecto lusófono de teatro jovem – KCena. Um espectáculo encenado pelo luso-britânico Graeme Pulleyn.

Para além de São Vicente, Santiago e Santo Antão são outras ilhas que têm adoptado o “Março Mês do Teatro”.