Campeonato Nacional: Santo Crucifixo e Sporting da Brava no caminho do segundo representante de São Vicente

16/03/2020 15:09 - Modificado em 16/03/2020 15:10

Numa altura que se aproxima o final dos campeonatos regionais de futebol em Cabo Verde, o Grupo B, onde está inserido o segundo representante de São Vicente, já tem defenido os representantes de Santo Antão Norte (Santo Crucifixo) e o Sporting da Brava. Em Santiago Norte não houve campeonato regional e o representante de São Vicente será a Académica ou Batuque.

Depois do Sporting da Boa Vista se sagrar campeão regional neste fim-de-semana, o grupo B ganhou forma, mas ainda espera por dois representantes, sendo um de São Vicente e outro de Santiago Norte, que não teve provas regionais, o que deixará este grupo com apenas três equipas.

Neste momento, em São Vicente a luta continua renhida, numa altura em que a prova entrou nas duas últimas jornadas. Académica do Mindelo e Batuque FC estão numa luta titânica pelo título de campeão regional que abre portas diretamente para o Nacional, bem como o segundo lugar, caso o Mindelense conquiste novamente o campeonato regional.

O certo é que estas contas só serão esclarecidas nas próximas duas jornadas, onde se antevê uma luta árdua por esta tão desejada presença na prova rainha do futebol cabo-verdiano.

De realçar que consoante o sorteio, o Grupo A integrará os futuros campeões das regiões desportivas do Maio, São Nicolau, Boa Vista e do Sal. Já o Grupo B é formado pelos representantes de Santo Antão Norte (Santo Crucifixo), Santiago Norte (Não teve provas), Brava (Sporting) e São Vicente (Campeão Regional ou 2º Classificado, isto consoante a posição do Mindelense na tabela classificativa). O grupo C é constituído pelo Mindelense (campeão nacional), e os representantes de Santiago Sul, Santo Antão Sul e Fogo.

O modelo da competição a ser utilizado será igual ao das duas épocas anteriores. As equipas vão disputar os jogos da fase de grupos num sistema a duas mãos, onde passam para as meias-finais o primeiro classificado de cada um dos grupos e o melhor segundo classificado de todos os grupos.O mesmo critério de duas mãos prosseguirá nas meias-finais da prova. Para os jogos das meias-finais realiza-se um sorteio, após o fim da fase de grupos. A final será disputada em campo neutro ainda a definir.