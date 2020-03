Cabo-verdiana em Itália com COVID-19 está estável e a “recuperar bem”

16/03/2020 12:41 - Modificado em 16/03/2020 16:56

Hospital de Sant Andrea, na cidade da Roma

A emigrante cabo-verdiana, com cerca de 50 anos, que se encontra internada no Hospital de Sant Andrea, na cidade da Roma, infetada com o novo coronavírus, responsável pela Covid-19, encontra-se neste momento estável.

Em declarações à Rádio Nacional, Maria Silva, da Criol Itá, assegurou que a mulher, de 50 anos, que está internada desde o dia 11 de março encontra-se em fase de recuperação e está neste momento estável, depois de ter apresentado sintomas compatíveis com a doença. Sujeita a teste de despiste, a cabo-verdiana soube no dia seguinte que estava infectada com o vírus.

O seu estado de saúde é estável, o que contraria as informações sobre a sua morte.

De acordo com a mesma fonte, é preciso ter cuidados com este tipo de notícias veiculadas o que pode causar danos e piorar o estado de saúde da mulher, que tem acesso constante às informações que se veiculam nas redes sociais.

Em relação às pessoas que tiveram contacto com a senhora, Maria Silva diz que esta vive com uma filha, mas que todas as medidas foram tomadas. “Ela encontra-se bem. Logo que foram alertados os serviços de saúde, foi desencadeado o protocolo, foram informadas todas as pessoas que estiveram em contacto com ela”.

Uma funcionária, que trabalha na casa da doente, está em quarentena. No entanto, avança que não existem mais notícias de cabo-verdianos infetados com o novo coronavírus na Itália.