Cabo Verde já pode fazer testes de despiste ao novo coronavírus

16/03/2020 01:55 - Modificado em 16/03/2020 01:55

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, em entrevista à Televisão de Cabo Verde (TCV), disse ontem que o país já começou a realizar testes de despiste do novo coronavírus, testes esses que até agora eram feitos em Portugal, no laboratório do Instituto Ricardo Jorge.

Na entrevista dada ao “Jornal do Domingo” da TCV revelou que o exame a um dos últimos casos suspeitos no país, registado na ilha da Boa Vista, já foi feito no Laboratório de Virologia, no Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), na cidade da Praia.

“Foi cumprida a meta” referindo-se ao facto de ter aunciado que os testes passariam a ser realizados no país até final da segunda semana de Março, salientando que “A possibilidade de realizar os testes aqui em Cabo Verde permite maior autos-suficiência para essa situação”.

Em Cabo verde, dos sete casos suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus, seis deles deram negativo, faltando neste momento saber o resultado das análises ao caso de Santo Antão, que segundo Arlindo do Rosário o resultado deverá ser conhecido na terça-feira

Na mesma entrevista o titular da pasta da Saúde anunciou ainda para esta segunda-feira uma reunião do Gabinete de Crise para o coronavírus, órgão presidido pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou, até domingo, 6. 525 mortes entre os 169.706 infetados em todo o mundo.