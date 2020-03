Instituições querem implementar um plano de prevenção de acidentes de viação no Porto Novo

16/03/2020 01:00 - Modificado em 16/03/2020 01:01

Uma medida para aplacar as inquietações dos moradores do município do Porto Novo. Entre 10 de fevereiro e 15 de março ocorreram quatro acidentes de viação, três dos quais na estrada que liga cidade a Casa de Meio, que resultaram em três mortos e 14 feridos, muitos dos quais com gravidade.

Por isso, as instituições ligadas directa e indirectamente à problemática do trânsito neste município, na esperança de minimizar o problema, estão a implementar um plano de prevenção de acidente de viação que tem privilegiado acções de sensibilização sobre a segurança rodoviária no município.

O último acidente aconteceu na madrugada de domingo, nas proximidades de Casa de Meio, com um balanço de dois feridos. Os dois ocupantes do veículo ligeiro acidentado nessa madrugada sofreram ferimentos sem gravidade, mas foram transportados para os serviços de urgência do Centro de Saúde do Porto Novo, onde foram atendidos.

Nos últimos dois anos, as estatísticas revelam que os vários acidentes de viação registados no município do Porto Novo, “maioritariamente por falhas humanas”, fizeram dez mortos e dezenas de feridos, na sua maioria graves.