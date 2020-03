China pode testar vacina contra o coronavírus em Abril

16/03/2020 00:20 - Modificado em 16/03/2020 00:20

Em Cabo Verde, até ao momento, não se registou nenhum caso de infeção pelo novo coronavírus. Em todo o mundo, até este domingo, foi ultrapassada a barreira dos 100 mil infetados pelo novo coronavírus. O Covid-19 já provocou 3.408 mortes a nível global.

A China revelou esta sexta-feira que algumas vacinas para combater o novo coronavírus podem estar prontas para uso em Abril. Cientistas do país estão a esforçar-se para desenvolver produtos de imunização.

Os cientistas do país estão a esforçar-se para desenvolver produtos de imunização com cinco tecnologias.

Oito institutos do país estão trabalhando em cinco abordagens para inoculações, segundo o South China Morning Post. “De acordo com nossas estimativas, esperamos que em Abril algumas das vacinas entrem em pesquisas clínicas ou sejam úteis em situações de emergência”, disse Zheng Zhongwei, diretor o Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Comissão Nacional de Saúde.

Normalmente, são necessários de 12 a 18 meses para garantir que vacinas sejam seguras para o público geral, mas, de acordo com a lei chinesa, elas podem ser implementadas mais cedo para uso em uma grande emergência de saúde pública, desde que os benefícios superem os riscos.

“Estimamos que em Abril, de acordo com as leis e regulamentos relevantes do país, algumas das vacinas possam entrar na fase de uso clínico ou de emergência”, disse Zheng Zhongwei.

Vale destacar que essas afirmações surpreendem, pois as estimativas mínimas de especialistas, no mês passado, só projetavam vacinas para o novo coronavírus para o ano que vem. Nos Estados Unidos, a empresa de biotecnologia Moderna Inc. enviou uma candidata a vacina ao Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas para testes no final do mês passado. Os resultados iniciais devem ser divulgados em Julho ou Agosto.

Fonte: The New York Post