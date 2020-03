COVID-19: Inspeção sanitária a todas as embarcações de recreio antes de as tripulações desembarcarem

16/03/2020 00:10 - Modificado em 16/03/2020 00:10

O ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, anunciou na manhã de domingo, em conferência de imprensa no Mindelo, um plano de ação sobre todas as embarcações que aportarem no país. O objectivo é evitar ou minimizar a entrada no país do coronavírus, que já fez milhares de infectados e mortes por todo o mundo.

A medida surge na sequência da preocupação manifestada pela Delegacia de Saúde de São Vicente, apontando o facto da entrada na marina do Mindelo de embarcações de recreio sem qualquer tipo de inspeção sanitária.

O ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, também assegura que qualquer navio de Cruzeiro que queira aportar nos portos do país, será consultado antes de atracarem, informando se tem condições para tal e se existe ou não alguém com sintomas do coronavírus. “Caso contrário, não são autorizados”, concretizou.

Desde sábado as embarcações de recreio que entrem no país, nas marinas e nas baías, vão ter inspecção sanitária antes do desembarque. Estando em estudo a possibilidade desta medida ser prolongada por tempo indeterminado.

Para Paulo Veiga urge medidas urgentes, e sendo esta uma das fragilidades no sector marítimo, que é da responsabilidade da sua tutela, foi feita uma reunião na sexta com todas as instituições do sector e com alguns privados donos de marinas e instalações de barcos de recreio, para avaliaram e tomarem estas medidas.

Neste sentido, frisa que a Policia Marítima a e Guarda Costeira vão reforçar a vigilância das baías a nível nacional para controlar as embarcações de recreio que aportam nas nossas baías.

Veiga adianta que estão a ser usados sistemas de videovigilância, instalados em vários locais e ainda radares das diferentes instituições.

Referiu ainda que o IMP e a ENAPOR estão a dar orientações a todas as delegações. Amanhã, em nova reunião do gabinete de crise, presidido pelo Primeiro-Ministro, será analisada a actual situação e a necessidade de medidas adicionais.